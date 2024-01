Consumi energetici. Obiettivo: autonomia

TERNI L’Umbria è costretta ad acquistare fuori dai suoi confini circa la metà dell’energia che consuma. La provincia ternana, in proporzione ad abitanti e territorio, ne consuma più di quella perugina. Parte da queste considerazioni l’iniziativa di Federmanager Terni (nella foto il presidente Luciano Neri e Augusto Magliocchetti delegato per la siderurgia) che avvierà interlocuzioni con associazioni di categoria, Comune e Regione affinché l’utilizzo delle fonti rinnovabili assicuri l’autosufficienza energetica. Federmanager Terni, che ha condotto un approfondito studio sui consumi energetici del territorio, non è sola in questa “campagna“ per l’autosufficienza energetica: con lei c’è l’associazione nazionale che avviato specifici tavoli tematici. "La regione – osserva Federmanager – richiede per il proprio fabbisogno sia di consumi individuali che di utilizzi industriali e commerciali una quantità di energia pari a 5.464 gwh a fronte di una produzione di 2.631 gwh, quindi con un deficit del 51,8%". Nel complesso, la provincia ternana consuna 2.191 gwh e quella perugina 2.826". Quindi il passaggio all’energia da fonti rinnovabili diventa di fatto obbligato. "Alla Regione – continua Federmanager – va chiesto di contribuire sia in termini di finanziamento che di accelerazioni delle pratiche amministrative, con l’obiettivo di aumentare gli investimenti sulle rinnovabili".