Consumatori in difesa. Potenziati gli ’Sportelli’

Via libera al finanziamento della Regione a undici Sportelli del consumatore. Un servizio gratuito al quale si potranno rivolgere i cittadini per tutelare i propri interessi in molti ambiti economici e sociali. Sportelli che in verità in molti casi già esistono, ma che con queste risorse riusciranno a sviluppare progetti e iniziative che consentiranno una maggiore tutela di singoli soggetti o famiglie. Si tratta di un finanziamento di 210.027 euro che verrà ripartito tra queste associazioni: A.Di.C. Umbria, Associazione per i Diritti dei Cittadini; Adiconsum Umbria - Associazione Italiana Difesa Consumatori ed Ambiente Adoc Regionale; Cittadinanzattiva; Codacons; Confconsumatori – Federazione regionale; Federconsumatori regionale dell’Umbria; Lega Consumatori Umbria; Movimento Consumatori– Sezione Umbria; Movimento Difesa del Cittadino; Unione Nazionale Consumatori – Comitato regionale.

Naturalmente le associazioni avranno dei vincoli precisi da rispettare: i giorni di apertura non potranno essere meno di 2 per sportello a settimana; gli orari di apertura non meno di 4 ore per giorno di apertura; gratuità delle prestazioni relative alle informazioni di primo contatto, comprese quelle rese, in sede di primo studio della controversia, dall’esperto legale e dal conciliatore dello sportello; esclusività della sede dedicata allo sportello, con divieto di uso promiscuo con altre attività, siano esse professionali o di altre diverse associazioni dei consumatori; durata minima di apertura degli sportelli pari a 12 mesi. Il finanziamento potrà essere utilizzato per spese per macchinari, attrezzature, prodotti: acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (sono esclusi in ogni caso i telefoni cellulari); realizzazione di appositi programmi informatici per il mantenimento o l’aggiornamento di siti internet già esistenti; iniziative di comunicazione relative alle attività oggetto della proposta comprese quelle necessarie per la promozione dell’orario e dei servizi resi dagli sportelli. E poi consulenze, spese generali e del personale.