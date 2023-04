Consulenza legale gratuita Iniziativa di Arca e Caritas per chi è in difficoltà

di Alessandro Orfei

"Dare voce agli invisibili". E’ l’obiettivo del nuovo servizio che Fondazione Arca del Mediterraneo e Caritas diocesana hanno messo in campo, per fornire assistenza legale gratuita ai cittadini in difficoltà. A seguire chi si rivolgerà al servizio, presso i locali di piazza San Giacomo, sarà l’avvocato Daniela Mannaioli, che è anche presidente della Fondazione Arca e ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente professionalità e tempo. Per l’avvocato Mannaioli lo sportello è anche la realizzazione di un progetto professionale avviato prima della pandemia attraverso il suo studio e che ora ha ampliato, grazie all’Arca e alla Caritas. "Entrando in Caritas – ha detto – mi sono resa conto che i cittadini che si rivolgevano a noi erano alle prese non solo con le necessità di pacchi alimentari, ma anche assistenza diversa, a tutto tondo e spesso non sanno a chi rivolgersi. Noi abbiamo voluto provare a dare queste risposte attraverso uno sportello in grado di assistere in procedimenti legali, diritto di famiglia, pignoramenti. Il tutto dunque per avere un’assistenza non solo successiva al problema, ma preventiva, evitando che possa incancrenirsi e diventare drammatico". I cittadini che ne avranno bisogno dovranno rivolgersi al centro di ascolto, che farà presente la problematica e dirotterà tutto allo sportello legale. Il servizio è aperto a tutti gli avvocati che volessero prestare la propria opera gratuitamente.