Consorzio Aeroporto, Mostarda rimane alla guida Sul fronte investimenti resta qualche rallentamento

FOLIGNO – Natalie Mostarda è stata confermata presidente del Consorzio Aeroporto Foligno per il triennio 2023-2025. A deciderlo l’assemblea ordinaria dei soci, che si è riunita anche per approvare il bilancio del 2022 e il budget per il 2023, oltre alla nomina del consiglio d’amministrazione per il prossimo triennio. Compito di Mostarda anche quello di riferire sulle attività dell’aeroporto, tornate a livelli pre-pandemia. Evidenziato invece il rallentamento per quanto riguarda gli investimenti sull’aeroporto, che sarebbero dovuti iniziare in base al progetto finanziato da Oma. La situazione sarebbe in stallo anche a causa della costituzione da parte Enac della società "in house" per la gestione degli aeroporti minori, società che però al momento non è operativa. Entrando nello specifico dei numeri, il bilancio 2022 ha presentato un utile di 1.734 euro, destinato a fondo di riserva. Il budget 2023 sarà in pareggio. Si prevedono ricavi per 85mila euro, di cui ricavi per vendita carburante 35.000, ricavi per attività antincendio euro 10.000, contributi Comune di Foligno euro 40.000); i costi complessivi ammontano ad euro 85.000 (di cui costi carburante 29.050, costo personale antincendio euro 20.000, altri costi di gestione antincendio euro 1.800, ammortamenti e svalutazioni euro 9.500, oneri finanziari euro 2.000, spese generali amministrative euro 12.500, canone di concessione demaniale 3.500, oneri tributari euro 4.200, altri oneri per euro 2.450), per cui il risultato previsionale è di pareggio. Nel consiglio d’amministrazione a cinque membri per il prossimo triennio ci saranno: Natalie Mostarda, Presidente; Stefano Zuccarini; Umberto Nazzareno Tonti; Mario Belloni; Lucio Reato. "Ringrazio Natalie Mostarda per la disponibilità dimostrata al Cda e mi complimento con lei per la riconferma", ha detto il sindaco Stefano Zuccarini.