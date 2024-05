Consolidamento di San Bevignate. Approvati lavori per 500mila euro

PERUGIA – Significativo passo in avanti per l’Intervento di restauro, consolidamento, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del complesso Templare di San Bevignate. È stato infatti approvato lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Ministero per le infrastrutture e il Comune di Perugia per la realizzazione dei lavori pari a 500mila euro Opere complesse che riguardano innanzitutto l’adeguata conservazione, il recupero della piena utilizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica della struttura. Questo sarà fatto con il ripristino del necessario grado di coesione ed adesione dell’intonaco al paramento in laterizio, esteso all’intera zona delle volte a crociera e dell’abside, in modo da scongiurare ulteriori distacchi. Prevista inoltre la revisione dell’intero manto di copertura, dello strato del manto di impermeabilizzazione con conseguenti benefici anche in termini di miglioramento sotto il profilo energetico, nonché il rifacimento di tutti pozzetti di raccolta e del sistema di canalizzazione e deflusso delle acque meteoriche. E ancora, l’accordo prevede il rifacimento del sistema di illuminazione , il consolidamento della muratura con iniezioni di malte, per conferire maggiore "monoliticità" all’intera struttura e infine la realizzazione dei tiranti per il contenimento delle pareti longitudinali.