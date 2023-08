Consolazione ’Gara’ di foto per i fuochi

TODI – Il CdA de La Consolazione ha approvato il programma dei festeggiamenti civili e religiosi della festa dell’8 settembre che prevede tantissime novità. Tra gli eventi l’attesissimo concorso fotografico ’Polvere di Stelle sulla Consolazione’ giunto alla undicesima edizione. In concomitanza della centenaria festa dell’8 settembre che si concluderà con lo spettacolo pirotecnico sul Tempio della Consolazione, i fotografi tuderti e da tutto il mondo potranno cimentarsi nel realizzare lo scatto più suggestivo per catturare le migliori coreografie piriche. E’ prevista una sezione unica a colori e in bianco e nero. La partecipazione al concorso è libera, gratuita ed è aperta ai i fotoamatori e fotografi professionisti che vi possono partecipare con non più di 4 foto.