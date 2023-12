Consiglio provinciale riunito in Comune per la prima volta

ORVIETO Il Consiglio provinciale si è riunito a Orvieto, ospitato nella sala consiliare del Comune dove è stato accolto dal sindaco Roberta Tardani. È stata la prima volta di una convocazione lontano dalla sede di Palazzo Bazzani, che dà seguito agli impegni annunciati dalla presidente Laura Pernazza di svolgere sedute consiliari nei comuni per testimoniare la vicinanza della Provincia ai territori. "Ringrazio il sindaco Tardani per averci accolto e ospitato- ha detto la Pernazza-; la presenza qui oggi concretizza gli impegni che ci eravamo assunti e conferma la grande attenzione per tutte le realtà del nostro vasto territorio, oltre che la volontà di fare della Provincia la casa dei Comuni. Su Orvieto l’attenzione, la collaborazione e la presenza dell’amministrazione continueranno. Già il 13 dicembre - ha annunciato la presidente - sarò presente all’inaugurazione del nuovo ascensore installato al liceo Artistico, ma voglio anche ricordare gli investimenti che la Provincia sta facendo e farà su viabilità, sicurezza stradale, scuole, turismo, cultura e ricerca, utilizzando i fondi del Pnrr".