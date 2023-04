"Consiglio Grande sulla Sanità Il sindaco non può più sottrarsi"

"È ora che il sindaco di Perugia si interessi della salute dei cittadini e intervenga nella programmazione dell’attività delle Asl controllandone e giudicandone l’operato, perché ormai il Sistema sanitario Umbro sta facendo acqua da tutte le parti fino a metterne in pericolo la vita dei cittadini". A dirlo e Francesca Tizi, capogruppo del M5S in Comune. "Questi sono poteri che la legge riconosce al primo cittadino – continua Tizi – sebbene allo stato attuale, per una modifica della legge n. 8331978, il sindaco non sia più chiamato a gestire il servizio sanitario, non di meno la legge continua a riconoscergli poteri di programmazione, di controllo e di giudizio.

È per questo che depositerò una richiesta di convocazione di Consiglio Grande, chiedendo ai colleghi di sottoscriverla".