Consiglio comunale, Filipponi nominato capogruppo del Pd

TERNI - In attesa della prima riunione del nuovo Consiglio comunale, prevista per lunedì, il gruppo consiliare del Pd ha nominato capogruppo Francesco Filipponi, già consigliere uscente e candidato più votato in assoluto alle recenti elezioni. "E’ con spirito di servizio che metto a disposizione di tutti gli eletti e le elette del Pd la mia esperienza maturata in campo amministrativo e politico – sottolinea Filipponi –. Ringrazio il gruppo consiliare del Partito Democratico per avermi scelto come punto di riferimento. Cercherò di svolgere questo ruolo lavorando fin da subito ad una sintonia tra il gruppo consiliare e la città, con l’apertura di una nuova fase di svolta nel dialogo e di confronto costante con i cittadini e le forze sociali. Il nostro ruolo di minoranza sarà fermo e deciso, ovviamente anche di confronto e proposta sui temi di grandi interesse. Concludo con l’impegno del gruppo verso la necessità di comprendere in maniera ancor più attenta i bisogni dei cittadini".