Consiglio Comunale di Terni, Intitolazione di una via a Berlusconi e sede del Conservatorio Briccialdi

TERNI La nuova sede del Conservatorio “Briccialdi“ e l’intitolazione di una via o un luogo a Silvio Berlusconi sono due dei temi all’ordine del giorno del Consiglio comunale, il primo effettivo dopo quello riservato alla convalida degli eletti, convocato dalla presidente Sara Francescangeli per giovedì 6 luglio alle 10.30 a Palazzo Spada. In agenda, infatti, "le linee programmatiche dell’amministrazione comunale – fa sapere l’amministrazione –; la richiesta di dichiarazione d’impegno del Comune a concedere in uso gratuito al Conservatorio Briccialdi il Centro Multimediale per l’accesso al finanziamento previsto dal Ministero; il nuovo schema di statuto della fondazione Its; l’atto di indirizzo di Forza Italia sulla intitolazione di una via o di un luogo rilevante in città alla memoria di Silvio Berlusconi; l’atto di indirizzo del Pd e di innovare per Terni sulla realizzazione nuovo ospedale di Terni. "Punti fondamentali per l’avvio dell’ amministrazione guidata dal sindaco Stefano Bandecchi", sottolinea la presidente Francescangeli.