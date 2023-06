Consiglio comunale di fuoco Respinta a maggioranza l’incompatibilità del sindaco

Intorno alle 17, dopo oltre sei ore di assemblea, sospesa tre-quattro volte, il primo, nuovo Consiglio comunale ha dato il via libera, a maggioranza e per appello nominale, alla convalida dell’elezione del sindaco Stefano Bandecchi. Incompatibilità superata? Sì secondo la maggioranza, no per le opposizioni. In mezzo è successo un po’ di tutto. Il presidente pro-tempore, Marco Cecconi di FdI, ha avuto il suo bel da fare per "regolare" lo svolgimento dei lavori, cominciati alle 10,30. La sollevata incompatbilità del consigliere comunale Raffaello Federighi è stata sanata dallo stesso con la consegna della ricevuta dell’avvenuto pagamento delle "pendenze"; ben più complicato il caso-Bandecchi. E il sindaco, nei suoi vari interventi, non si è risparmiato. La clinica privata? "Sarà fatta a Perugia". La Ternana? "Giocherà nel nuovo stadio a Narni, dove abbiamo acquistato 67 ettari". Diverse le "bacchettate" del sindaco alla segretaria comunale, che quelle presunte incompatibilità aveva sollevato. Poi il voto, palese, ha rimesso a posto le cose, almeno per ora. Ventuno voti favorevoli, l’intera maggioranza di Alternativa Popolare più lo stesso primo cittadino; 12 contrari, tutte le opposizioni in un singolare abbraccio tra Pd, FdI, M5S e Fi, nonché i civici dei due schieramenti tradizionali. Insomma a prescindere da eventuali sviluppi amministrativi o giudiziari, Stefano Bandecchi è formalmente il nuovo sindaco di Terni. Il primo cittadino domenica sera , a sorpresa, aveva annunciato via social le proprie dimissioni dalle cariche di presidente della Ternana Calcio e di Unicusano, l’Ateneo telematico proprietario della stessa Ternana. Sanata la presunta incompatibilità che era stata sollevata dalla segretaria comunale Noemi Spagna Musso? Assolutamente sì secondo la maggioranza, decisamente ‘no’ per le opposizioni. In oltre sei ore di confronto serrato, a tratti velenoso, non sono mancate frecciate velenose da una parte e dall’altra. La segretaria, più volte tirata in ballo anche dalle opposizioni, ha precisato che non è sua competenza stabilire se le dimissioni di Bandecchi da presidente di Ternana e Unicusano sanino la presunta incompatibilità con la carica di sindaco, rivolgendosi ai consiglieri e invitandoli a più riprese ad "assumersi le proprie responsabilità". La seduta, dopo la presa d’atto della regolarità delle posizioni di ciascun consigliere, è stata incentrata sulle presunte incompatibilità del sindaco Bandecchi sostenute nella relazione del segretario comunale Noemi Spagna Musso e alle quali ha replicato in aula il vicesindaco Riccardo Corridore nella sua contro-relazione.

Ste.Cin.