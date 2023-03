Consiglio aperto sulla sanità La polemica s’infiamma

di Alessandro Orfei

Vigilia ad alta tensione per il Consiglio comunale aperto sulla sanità. L’appuntamento è convocato per lunedì pomeriggio, alla presenza delle istituzioni regionali, dei vertici della sanità e dei sindaci del territorio. I sindacati hanno annunciato per la stessa ora un presidio di protesta e le minoranze sono andate su tutte le furie per la riduzione dei tempi degli interventi, decisa ieri dalla maggioranza in conferenza dei capigruppo. Quanto alla protesta, ci saranno Cgil, Cisl e Uil territoriali, le categorie della sanità e dei pensionati. Alla base della mobilitazione la situazione della sanità territoriale, soprattutto dopo il decesso del 70enne a Spoleto. "L’ultimo drammatico incidente – dicono Desiré Marchetti, segretaria generale della Fp Cgil Umbria e Maria Rita Paggio, segretaria generale Cgil Umbria – ripropone il problema del progressivo smantellamento del sistema". Ieri però anche la conferenza dei capigruppo: "A tre giorni dall’evento, con la scusa ’si finisce tardi’ – dicono Foligno 2030, Pd, Cinque stelle, Patto X Foligno e Foligno in Comune – il presidente Schiarea con i capigruppo di maggioranza (Lega, Fratelli di Italia e Forza Italia), con un colpo di mano hanno approvato, con il voto contrario delle opposizioni e astenuto del Gruppo misto, il dimezzamento del tempo per gli interventi: da 10 a 5 per gli interventi esterni (associazioni di categoria, sindacati e associazioni che operano all’interno dell’ospedale) e 5 minuti a gruppo consiliare, anziché 10 minuti a ogni consigliere capogruppo e 5 ai consiglieri semplici. Mentre per la Tesei, Coletto e i vertici Usl tempi illimitati". La minoranza parla di dibattito "strozzato, limitando la democrazia su un tema sentitissmo".