Consiglieri comunali Sopralluogo a San Francesco al Prato

Sopralluogo dei consiglieri della commissione Cultura, nell’ex chiesa di San Francesco al Prato in vista della sua riapertura. Nel corso della visita che ha ricompreso auditorium, ex cappelle, zona ipogea, camerini e centrale elettrica esterna, è stato descritto il progetto (2012) e gli interventi eseguiti dal 2016 al 2019 sotto la direzione del Comune, da lui stesso rivestita, finalizzati alla trasformazione della ex chiesa in auditorium attraverso un adattamento dal punto di vista edilizio e acustico (importo complessivo di 4.380.000 euro).