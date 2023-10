Consegnati oggetti sacri smarriti dopo il sisma

Una giornata di festa per la piccola comunità de La Costa. I carabinieri hanno infatti riconsegnato una serie di oggetti e arredi sacri che erano stati smarriti, probabilmente in concomitanza con i lavori di sistemazione dell’area nei vari terremoti che hanno interessato la zona, prima nel 1984 e poi nel 1997. La cerimonia si è svolta alla presenza del capitano dei Carabinieri della Compagnia di Gubbio, Fabio Del Sette e dei carabinieri di Nocera e Fossato di Vico. Presenti anche i rappresentanti del Nucleo tutela patrimonio culturale e il sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi. Il ritrovamento è avvenuto lo scorso settembre, quando i carabinieri di Fossato,

durante un servizio di perlustrazione, hanno rinvenuto abbandonato nei pressi di un cassonetto, apparentemente come un comune rifiuto, uno scatolone con numerosi oggetti sacri all’interno, tra cui un "Rituale Romanum" del 1920, un calice in oro del 1893 e varie pissidi. I colleghi del Nucleo Carabinieri TPC di Perugia hanno accertato che i beni non erano censiti nella "Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", la prima Banca Dati al mondo dedicata al contrasto del traffico di opere d’arte e quindi non erano da ritenersi oggetto di furto. Approfondendo le ricerche, sono stati individuati i proprietari, ovvero la comunità di La Costa e di Salmata.