Consegnate le borse di studio in memoria di Vispi e Leonardi

GUBBIO – Sono state consegnate ieri pomeriggio dalla Fondazione "Giuseppe Mazzatinti" le Borse di studio "Gaetano Leonardi" e "Giuseppe Vispi", alla presenza del segretario generale della fondazione Anna Maria Monacelli e del vicepresidente Fabio Stirati. La prima delle borse di studio ha l’obiettivo di premiare gli studenti iscritti al primo o al terzo anno di un indirizzo del Polo Liceale "Mazzatinti". Per quest’anno la borsa "Leonardi" (dalla validità di due anni) è stata assegnata a Emma Tironzelli, Giorgia Fiorucci, Elisa Brunetti Elisa, Elena Manci, Silvia Carbone, Nicola Filippetti come alunni del primo anno; Dalia Fiorucci, Andrea Ceccarini, Matilde Volpi, Anna Bareti, Giorgia Tomassini, Gabriele Lucarini, Federica Pieretti, Alessandro Romagnoli, Elisa Vagnarelli, invece, gli alunni del terzo anno premiati. Per quanto riguarda la borsa di studio "Vispi", sono due le studentesse universitarie che ne beneficeranno: si tratta di Margherita Barilari e Marianna Columbu, che riceveranno un sostegno durante il loro percorso accademico.