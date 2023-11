Consegna delle onorificenze. Ecco Cavalieri e Commendatori

TERNI Si è svolta la cerimonia commemorativa del 4 Novembre, Giornata delle Forze Armate. "Il 4 novembre - ricorda la Prefettura – è il giorno della commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, di Festa per l’Unità Nazionale". A Terni le celebrazioni hanno avuto inizio alle 10.30 in Piazza Briccialdi, ove hanno avuto luogo l’alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro al Monumento ai Caduti. Sono, quindi, proseguite in Piazza Tacito alla presenza delle rappresentanze istituzionali, dei Corpi di polizia e delle Forze Armate. In questo contesto si è svolta la consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”. L’onorificenza di Cavaliere è stata riconosciuta a Luigi Annesi, Cesare Cesarini, Marco Colurci (nella foto, funzionario della polizia di Stato),Stilian Cortese, Emilio Eugeni, Raffaele Fratoni, Stefano Polizzi, Roberto Rapaccini, , Cristiano Romiti, Giovanni Trebisonda. Onorificenza di Commendatore a Riccardo Giubilei e Riccardo Cotarella