Consegna del grado al neotenente Carlo Sivoccia a Orvieto

Nella caserma dei carabinieri in occasione della prima visita al reparto del comandante colonnello Antonio De Rosa in forma semplice ma non meno solenne, si è svolta la cerimonia di consegna del grado a Carlo Sivoccia, comandante del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia neo-promosso tenente. L’ufficiale, 50enne, laureato in Scienze dell’amministrazione, proveniente dai sottufficiali, dopo aver ricoperto da maresciallo incarichi operativi nel Lazio ed aver comandato per 5 anni la Stazione di Fiano Romano, è stato nominato sottotenente a novembre del 2020 e, frequentato il corso alla Scuola Ufficiali di Roma, ha preso la guida del Norm di Orvieto dall’ottobre del 2021. Il neo tenente, che, nel corso della sua carriera, oltre ad aver ricevuto alcuni encomi per brillanti operazioni di servizio, è stato insignito di medaglia di bronzo al valore civile nonché dell’onorificenza di Ufficiale della Repubblica, ha ricevuto la seconda stella dal comandante provinciale che lo ha ringraziato per il lavoro svolto sinora e gli ha formulato i più sentiti auguri.