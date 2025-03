Congresso comunale di Fratelli d’Italia . Alunni Bernardini eletto coordinatore

BASTIA UMBRA - Il congresso comunale di Fratelli d’Italia a Bastia Umbra ha visto l’elezione per acclamazione del nuovo coordinatore Michael Alunni Bernardini. Sarà affiancato da sei membri del direttivo: Francesca Sforna, Gianluca Trippa, Lorella Malizia, Marco Fortebracci, Valeria Morettini e Federica Rascelli. Bernardini, 31 anni - viene evidenziato - è portatore di quei valori di rinnovamento, nel solco della tradizione, che il partito si propone di portare avanti. Giovane, da sempre impegnato in politica, nato e cresciuto a Bastia, presidente del circolo Gioventù nazionale “Sergio Ramelli“ di Bastia-Assisi, consigliere comunale nella precedente legislatura, primo dei non eletti alle elezioni amministrative dello scorso maggio. "Continueremo a dare sostegno e supportare il nostro gruppo consiliare, rappresentato da Stefano Santoni e Francesca Sforna, per portare avanti le istanze sul territorio", dice Alunni Bernardini.