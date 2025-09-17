Confronto su esondazione e danni. Faccia a faccia tra cittadini e sindaci

A tempo di record, nelle prime ore di oggi, saranno ultimati i lavori di ripristino degli argini del torrente Ruicciano la cui esondazione, dopo il violento temporale della scorsa settimana, aveva allagato le abitazioni, le strade e messo in ginocchio una struttura ricettiva della zona. Assicurazioni in questo senso sono state confermate nell’incontro pubblico che si è svolto a Fratta di Montefalco, alla quale hanno partecipato in massa i cittadini, i tecnici, gli amministratori del Consorzio della Bonificazione Umbra e i sindaci dei comuni interessati dagli allegamenti. Un incontro costruttivo durante il quale i cittadini hanno sollecitato "interventi per evitare che in futuro quanto accaduto di recente possa ripteresi, così da appartenere solo ai ricordi". A questo proposito, l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Montefalco, Monia Scarponi (in compagnia del primo cittadino Alfredo Gentili) nel confermare la richiesta dello stato di calamità ha aggiunto che "fin dalle prime ore di giovedì, dopo una prima sommaria verifiche dei danni causati dall’allagamento, come Comune, ci siamo attivati con i cittadini per informarli dell’avvio di una procedura per richiedere il rimborso dei danni provocati dalla piena che aveva sommerso il territorio della frazione Fratte".

"Procedura legittima – ha aggiunto ancora l’assessore- per facilitare i cittadini che hanno subiti danni piuttosto pesanti." Attenzione che non ha risparmiato il tempestivo intervento dei tecnici della Bonificazione Umbra il cui lavoro, anche notturno, ha consentito di concludere i lavori di ripristino degli argini in anticipo rispetto ai tempi previsti.

"Uno sforzo notevole – ha detto il presidente della Bonificazione Umbra, Paolo Montioni – , gli interventi effettuati sono stati possibili grazie alle risorse che la Regione concede al Consorzio. Interventi che dopo il ripristino degli argini saranno mirati alle verifiche dell’intero corso del torrente. La Regione in futuro dovrebbe rivolgersi ad avviare un progetto riguardante la messa in sicurezza idraulica del torrente Ruicciano. Una volontà che la Regione dovrebbe confermare in occasione di un incontro con i sindaci che –ha concluso Montioni – dovrebbe essere in calendario nei primi giorni della prossima settimana".

Carlo Luccioni