"Confindustria Umbria per lo sviluppo della nostra regione"

È stata presentata con un doppio appuntamento nelle sedi di Perugia e Terni di Confindustria Umbria l’anteprima dei risultati di “Umbria 2032”, lo studio strategico per lo sviluppo dell’Umbria promosso da Confindustria Umbria, affidato a The European House Ambrosetti e realizzato con il contributo di Regione Umbria, Sviluppumbria, Fondazione Perugia e Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni. In occasione dei due incontri sono stati illustrati, commentati e valutati i primi risultati dello studio, che diventeranno poi definitivi nei prossimi mesi, che proiettano l’Umbria nel futuro attraverso un’agenda d’azione molto concreta. L’obiettivo, infatti, è quello di arrivare a proporre progetti di sviluppo, frutto dell’apporto dei principali stakeholder regionali, che possano contribuire al rilancio del territorio valorizzando e sfruttando i punti di forza della regione e le opportunità derivanti dal PNRR. Sulla base degli investimenti già allocati, dei bandi pubblicati e secondo le stime elaborate da The European House – Ambrosetti, il totale delle risorse finanziarie destinate all’Umbria, includendo anche il Fondo Complementare, ammonta a 3,4 miliardi di euro. Un elemento distintivo del progetto è stata la realizzazione di un’ampia e diffusa attività di ascolto che ha coinvolto oltre 70 degli stakeholder del territorio umbro.

Lo studio oltre a presentare i dati sullo stato della regione, individua anche un piano di azioni articolato in 18 proposte da realizzare per l’Umbria da qui al 2032 che dovrebbe muoversi lungo tre assi d’intervento principali: infrastrutture e connettività, sviluppo industriale e capitale umano. Si tratta di progetti molto operativi fortemente voluti da Confindustria Umbria per incidere in modo concreto sullo sviluppo e sulla capacità attrattiva dell’Umbria. In particolare, gli interventi con la maggiore priorità e il maggiore impatto atteso sono il collegamento della linea ferroviaria all’Alta Velocità con la realizzazione della stazione “MedioEtruria”; l’ampliamento della copertura da Banda Ultra Larga nelle aree interne e rurali; l’affermazione dell’area di Terni come laboratorio di riferimento per l’evoluzione della manifattura in chiave green; il potenziamento dei voli dell’aeroporto di Perugia su tratte di rilevanza turisticabusiness con i principali Paesi target per l’Umbria e l’agevolazione dei collegamenti dai centri urbani all’aeroporto; l’insediamento in Umbria di un centro di eccellenza sull’Agrifood; il lancio di un piano di riqualificazione delle periferie e dei centri storici e di ricostruzione del cratere sismico.