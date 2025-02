Confesercenti e Comitato chiedono lumi

Un incontro volto a individuare le soluzioni migliori per limitare i disagi a residenti e operatori commerciali in vista dell’avvio dei lavori di ripavimentazione del “Mercataccio“. Lo chiedono il Comitato “Vivi il centro“ e Confesercenti: il confronto urge più che mai, perché l’avvio del cantiere dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. "L’area del Mercataccio – dicono – rappresenta il luogo di sosta più importante all’interno delle mura per la sua posizione baricentrica e la vicinanza ai principali esercizi commerciali. Per le stesse ragioni, è anche il più compresso, essendo utilizzato da un numero di residenti superiore agli effettivi posti auto nonché da quanti accedono al centro". In questo quadro, già di per sé abbastanza critico, Confesercenti e il Comitato esprimono preoccupazione: il cantiere occuperà l’area per almeno sei/otto mesi e ci si chiede se sia prevista dal Comune un’idonea alternativa per la sosta dei residenti. " Molti sono anziani – aggiungono – e avrebbero problemi a parcheggiare lontano da casa. Altrettanto importante sarà gestire bene la viabilità da e verso il cantiere, che dovrà convivere con il traffico di residenti, mezzi pubblici, clienti e studenti, con ricadute importanti sull’area di risalita di Simoncino e lungo via Matteotti fino a Porta Romana". Dove transiteranno i mezzi di cantiere? Verrà limitata la possibilità di parcheggiare anche lungo il Corso? Verranno create fasce orarie per l’accesso al centro storico da Simoncino? Si attendono chiarimenti, pur nella consapevolezza che i lavori devono essere eseguiti.

s.f.