’Confermeremo come candidati i sindaci uscenti’

Mette fine a qualsiasi fibrillazione il presidente dell’Assemblea legislativa, Marco Squarta, in merito alle prossime amministrative e al ruolo degli uscenti. "Il centrodestra umbro andrà unito confermando tutti i sindaci uscenti e cercando di mettere il miglior candidato possibile nelle città dove si richiede una scelta e in primis a Perugia". Quanto al candidato presidente della Regione, Squarta sottolinea che la decisione sarà presa "dopo il voto alle Europee". Oltre a Perugia, alle prossime amministrative andranno al voto i due terzi dei comuni umbri. Oltre a Perugia, anche Foligno. Per il primo cittadino uscente Stefano Zuccarini, in quota Lega, nessun problema in vista e l’evento di ieri, con le varie dichiarazioni, è suonato molto come una sua investitura. "Il sindaco di Foligno ci lascia – ha detto il senatore Franco Zaffini salutando Zuccarini – ma lo rivedremo presto perché ricominceremo la campagna elettorale".