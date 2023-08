Confermata la condanna

Respinto dal Tribunale di Spoleto il ricorso presentato dal sindaco di Norcia, Nicola Alemanno (foto), contro la sospensione dall’incarico per effetto della legge Severino a seguito della condanna a un anno e 10 mesi. Condanna maturata dopo l’inchiesta aperta dalla Procura spoletina per la realizzazione della sede temporanea della Pro loco. Proprio in queste ore sono state rese note anche le motivazioni di quella sentenza, che aveva stabilito anche un anno, pena sospesa, per il presidente della Pro loco. Per i giudici la sede della pro loco e l’infopoint non possono considerarsi strutture temporanee. Allo stesso modo, vista la destinazione d’uso, l’ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile non può superare la normativa relativa all’edificazione in zone protette, come quella, nel parco nazionale dei Sibillini. Perché, seppure nell’emergenza del post terremoto, l’attività della pro loco non può considerarsi un servizio pubblico la cui continuità deve essere garantita anche in deroga ad autorizzazioni. Alemanno è stato riconosciuto colpevole di aver stabilito, con ordinanza sindacale, l’istallazione della struttura che avrebbe dovuto ospitare temporaneamente la pro loco e le sue attività "per le esigenze pubbliche della popolazione". Rossi, ricostruiscono i giudici, avrebbe di fatto "collaborato" al compimento del reato contestato anche con la realizzazione di un progetto da parte di uno studio privato per poi sottoporlo "all’approvazione degli organi comunali, malgrado l’opera non rispettasse i vincoli vigenti a tutela dell’integrità del paesaggio, dell’ambiente, del territorio e dell’architettura urbana". I giudici avevano, inoltre, stabilito un risarcimento a favore di Wwf di 5mila euro. spoletini.