Conferenza sul commercio ’di una volta’

"Droghieri, maccheronai, sellai, canepari, osti, albergatori, piccoli industriali. È una storia particolare quella che si può fare di una città attraverso i negozianti che vi hanno operato nel corso del tempo (nella foto il centro cittadino). "Con un particolare focus sul periodo compreso tra il Settecento ed i primi del Novecento ricorderemo i principali negozianti orvietani, i tipi di merci che vendevano, il successo di alcuni di loro, la nascita e la diffusione del turismo".Così il professor Luca Montecchi, ricercatore di storia locale, presenta “Locande, alberghi e negozi a Orvieto tra Otto e Novecento“, conferenza pubblica ad ingresso libero che curerà, all’interno della programmazione culturale dell’Università delle Tre Età, giovedì 7 marzo alle 17 al Museo Emilio Greco, messo a disposizione dall’Opera del Duomo.

"Un evento da non perdere – afferma Riccardo Cambri, presidente dell’Unitre – che fa seguito all’eccezionale interesse che suscitò il corso incentrato sulla storia delle famiglie orvietane tenuto nello scorso anno accademico dal professor Montecchi, che ringrazio di cuore per l’impegno a favore dell’Unitre e della riscoperta delle antiche e gloriose vicende di vita vissuta che hanno modellato l’anima e la personalità più autentica di Orvieto. Sarà questa l’occasione per rivivere fasti, speranze e nostalgie di un periodo storico irripetibile".