Confartigianato si schiera per il mercato alla Passeggiata

TERNI "Le polemiche per la sede del mercato del mercoledì sono emblematiche di come spesso si utilizzino posizioni preconcette invece del buonsenso", così Confartigianato si schiera apertamente per lo svolgimento del mercato settimanale alla Passeggiata. "Il parco - spiega l’associazione – presenta una larga viabilità asfaltata, spazi in ombra, è attiguo ad aree di parcheggio e interno alla cinta storica, perciò, presentava da sempre minori criticità e maggiori vantaggi di altre soluzioni. Contro il nostro parere, nel precedente mandato amministrativo si è preferito prima imporre la sede dello Staino, inadeguata perché sterrata, e poi utilizzare Largo Frankl, Corso del Popolo e Piazza Ridolfi facendo finta di non vedere le evidenti criticità. La pavimentazione di Largo Frankl è stata progettata e realizzata per un uso pedonale ed evidenzia oggi dopo mesi di utilizzo improprio danni rilevanti che dovranno essere sistemati, con notevoli aggravi per il Comune, l’utilizzo di Corso del Popolo rendeva necessaria una costante presenza della polizia locale".