Confartigianato incontra il Comune

SPOLETO Confartigianato Imprese Terni ha incontrato l’amministrazione comunale per discutere delle problematiche del comparto dell’artigianato, del commercio e della piccola impresa, nonché delle iniziative da intraprendere congiuntamente per favorire il rilancio del tessuto produttivo locale. All’incontro erano presenti per l’amministrazione comunale il sindaco, Andrea Sisti, l’assessore Giovanni Angelini Paroli e il dirigente Sandro Frontalini. Per Confartigianato Imprese Terni hanno partecipato il segretario provinciale Michele Medori e il coordinatore dell’area Spoleto/Valnerina Fabio Mattioli. "Durante il confronto – spiega l’associazione – si è discusso di diverse criticità che coinvolgono il territorio, tra cui le problematiche legate all’area cratere. In particolare, è stata evidenziata la mancata proroga della zona franca urbana, che di fatto blocca al 31 dicembre 2024 l’utilizzo dei crediti d’imposta accumulati dalle imprese. Inoltre, si è sottolineata l’assenza di un’estensione delle misure di decontribuzione alle Regioni in “transizione“(Marche e Umbria). Tra gli altri temi affrontati figurano la fiscalità locale, la nuova Ztl, le misure per attrarre residenzialità, la valorizzazione delle aree artigianali, il decoro urbano, nonché progetti di comune interesse legati allo sviluppo di corsi universitari e post-diploma"