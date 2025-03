Conduttore automezzi . Badanti e colf

Dal portale regionale Arpal Umbria, ecco alcune proposte: Collaboratori domestici e professioni assimilate (scade il 28), rifrimento offerta codice 813. mansioni: si occuperà dei lavori domestici, buona conoscenza della cucina indiana; della lingua inglese, hindi e punjabi. Esperienza nella mansione di 36 mesi. contratto a tempo indeterminato; orario 30 ore settimanali. Conduttori di mezzi pesanti e camion (Terni, codice offerta 808). Descrizione del profilo professionale richiesto: autista con patente c - per lavoro all’interno di cantieri, trasporto della terra nella discarica; è richiesto l’utilizzo di escavatori e macchinari per il movimento terra; occasionalmente trasferte. Durata contratto 12 mesi. Addetti all’assistenza personale (Gubbio, codice offerta 806) assistenza e cura per persona non autosufficente. Diploma superiore-età 35-40 anni-tempo pieno. Info anche ai centri per l’impiego.