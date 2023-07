Condizionatore donato al ’Nido delle Rondini’

TODI – Importante donazione al ’Nido delle Rondini’, il Centro Diurno per la cura dei disturbi del comportamento alimentare dell’Usl Umbria 1. Nella mattinata di ieri è stato consegnato un impianto di condizionamento a servizio delle ospiti del centro stesso, che dispone di 12 posti in regime semi-residenziale. La donazione è stata effettuata dall’associazione dei familiari Mi Fido di Te Onlus, dalla ditta Mean S.N.C. di Mauro ed Enrico Campini e della Solidarpol nei nomi di Fabio Vitale, Carlo Pigino e Ludovico Belli. Al di là del valore dell’oggetto - 30mila euro – si tratta di un gesto molto importante, che testimonia l’attenzione e il sostegno riservato alle giovani pazienti che, provenienti da tutta Italia, si affidano all’equipe di Palazzo Francisci per superare le loro difficoltà. Il centro diurno Nido delle Rondini è, infatti, un centro di eccellenza nazionale di comprovata esperienza e ha come obiettivo specifico sia quello di sostenere i propri ospiti nel percorso di cambiamento sul piano psicologico, nutrizionale, relazionale e corporeo sia quello di facilitare il loro reinserimento in nuovi contesti sociali, scolastici e lavorativi. Alla cerimonia erano presenti Laura Dalla Ragione, direttore della Rete Dca, Luigi Sicilia, direttore sanitario, i rappresentanti dell’associazione Mi Fido di Te e Ludovico Belli di Solidarpol. Presente anche Leonardo Mallozzi, neopresidente dell’Etab "La Consolazione", realtà che supporta l’attività dei centri di disturbo alimentare a Todi. "L’integrazione tra servizi Asl 1, l’associazione dei familiari Mifidodite e l’ente tuderte di assistenza e Beneficenza – afferma la responsabile Dalla Ragione – è da sempre alla base delle strutture della Rete Dca della Usl 1. Soprattutto in un momento in cui dopo il Covid è aumentata moltissimo la richiesta di cura dei giovanissimi".

Susi Felceti