Condannato e accompagnato alla frontiera da Orvieto: 37enne marocchino reo di reati in Toscana

Era stato condannato a un anno e otto mesi di reclusione, da scontare nel carcere di Orvieto, il 37enne marocchino accompagnato coattivamente nei giorni scorsi dalla polizia Terni al Cpr, il Centro di permanenza e rimpatrio, di Ponte Galeria. Irregolare in Italia, aveva commesso una lunga serie di reati, tutti in Toscana, tra cui furto, lesioni personali aggravate, violazione legge sugli stupefacenti, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, rapina impropria, ricettazione, oltre ad un precedente periodo già scontato in carcere per furto. La terza Sezione dell’ufficio immigrazione di Terni ha eseguito una serie di accertamenti, per risalire alla sua vera identità e, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata del Marocco, è riuscita ad ottenere l’esatta identificazione che ha permesso di eseguire la procedura di rimpatrio.