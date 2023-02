Condannato a Perugia per violenza sessuale, il Nicaragua espelle sacerdote italiano

Era stato condannato a Perugia alla pena di quattro anni e sei mesi per violenza sessuale. Da tempo ("Da sempre", precisa l’avvocato Luca Gentili che lo ha difeso e lo assiste) vive tra il Nicaragua e il Guatemala. Ora il Paese di Ortega ha deciso ieri di espellere il sacerdote italiano Cosimo Damiano Muratori (nella foto di FarodiRoma). Il prelato è accusato di essere intervenuto "ingiustamente in questioni che riguardano solo i nicaraguensi". A darne notizia è il ministero dell’Interno che ricorda, appunto, che Muratori "è ricercato in Italia per violenza sessuale, condannato a 4 anni e 6 mesi di carcere a Perugia nel novembre 2019". La condanna nei confronti del sacerdote, spiega l’avvocato Gentili, è passata in giudicato un anno fa quando la Cassazione ha rispinto l’ultimo ricorso. Cosimo Damiano Muratori era stato ritenuto responsabile di aver molestato una giovane perugina - parte civile nel procedimento - durante una missione umanitaria dell’aprile 2009. I fatti contestati sarebbero avvenuti in America centrale ma il processo si era svolto a Perugia. L’itinerario di volo del religioso, ha precisato il ministero, "è stato comunicato alle autorità competenti dopo una richiesta al riguardo di Interpol Italia". Nella nota si ricorda inoltre che, Muratori "era dal 2014 custode del mausoleo commemorativo del francescano padre Odorico D’Andrea nel comune nicaraguense di San Rafael del Norte". Per quanto riguarda poi il motivo dell’espulsione, secondo i media di Managua sarebbe legato aduna recente omelia in cui il sacerdote avrebbe elogiato il comportamento del vescovo nicaraguense Rolando Alvarez che si è rifiutato di salire su un aereo che stava portando negli Usa 222 oppositori del governo del presidente Ortega.