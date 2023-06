Concorsopoli Umbra, Testimoni "Favoriti" Senza Sapere di Esserlo

Favoriti nelle prove idoneative, ma senza sapere di esserlo. Nell’udienza per la concorsopoli umbra, sulla presunta gestione illecita di assunzioni e promozione in sanità, hanno testimoniato davanti al Collegio presieduto dal giudice Verola (foto) cinque candidati che presero parte alla prova per un contratto a tempo determinato da infermiere all’Azienda ospedaliera di Perugia. Prova che, secondo l’accusa, sarebbe stata aggiustata per far prevalere, nello specifico, una serie di nomi che gli inquirenti avrebbero ritrovato in una chiavetta usb, con vicino ai nomi delle sigle che avrebbero fatto riferimento ai presunti "sponsor". I testimoni hanno negato contatti e conoscenze con Patrizia Borghesi, che di quella commissione esaminatrice era presidente, come hanno negato conoscenze o contatti con politici, o figure apicali della sanità pubblica, tra cui in particolare l’assessore regionale alla Sanità del tempo, Luca Barberini. Sul particolare evidenziato dal pm del punteggio a rialzo in loro favore, hanno negato di sapere del presunto favore.