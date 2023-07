Concorsopoli, sentenza d’Appello Condanna ridotta all’ex dg Duca Pacchiarini, cade “l’associazione“

Arrivano a pomeriggio inoltrato le sentenze della Corte d’appello di Perugia su Emilio Duca (foto) e Diamante Pacchiarini, all’epoca dei fatti direttore generale e direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Perugia, nell’ambito della vicenda che ha preso il nome di Concorsopoli. Definizione con la quale si intende un presunto sistema per la gestione di assunzioni e promozioni nella sanità pubblica. Per quanto riguarda la posizione di Duca, la sentenza è stata parzialmente riformata. L’ex direttore è stato assolto per insufficienza di prove per quanto riguarda le contestazioni che riguardano il concorso per biologi e le ipotesi di falso. La condanna è passata dai 3 anni stabiliti dai giudici di primo grado a 2 anni e 11 mesi. Duca è assistito dall’avvocato Francesco Falcinelli. Definito con una sentenza di secondo grado, in attesa di un eventuale ricorso in Cassazione, il procedimento con giudizio immediato relativo ai cosiddetti reati fine, l’ex direttore generale è ancora imputato nel procedimento, in fase di dibattimento, che lo vede accusato, in particolare, di associazione a delinquere. Il processo riprenderà il 25 luglio. Pacchiarini, invece, è stato assolto "per non aver commesso il fatto" in relazione alla contestazione di associazione a delinquere, per falso in relazione alla prova concorsuale per gli infermieri, mentre è stata riconosciuta la sua responsabilità in relazione alla presunta "gestione pilotata" nell’individuazione del direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione.

L’ex direttore sanitario è stato condannato a un anno e sei mesi, con pena sospesa. Soddisfatta l’avvocato che lo difende, Maria Mezzasoma, che rinvia alle motivazioni per un eventuale ricorso in Cassazione. In primo grado Pacchiarini aveva subito una condanna a 2 anni e 8 mesi, venendo riconosciuto responsabile anche dell’ipotesi di associazione. L’imputato era assistito dall’avvocato Maria Mezzasoma. Per entrambi, la Corte d’appello ha riconosciuto i risarcimenti per le parti civili costituite, tra cui la Regione Umbria, Usl Umbria 1, Azienda ospedaliera di Perugia, oltre a Cittadinanzattiva e l’Unione consumatori.

Luca Fiorucci