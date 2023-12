Concorsopoli, gli ultimi testimoni

A tre anni dall’apertura del dibattimento, il processo per la cosiddetta ’Concorsopoli’ nella sanità umbra si dovrebbe concludere. Il dibattimento, iniziato nel marzo 2021, dovrebbe portare alla sentenza nella prossima primavera. Il 16 e il 23 gennaio, le prossime udienze calendarizzate dal secondo collegio del tribunale di Perugia, serviranno a completare le deposizioni dei testimoni chiamati dai difensori degli imputati, in particolare quattro della lista dell’allora direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera di Perugia, Maurizio Valorosi, uno dell’ex sottosegretario all’Interno ed ex segretario regionale del Pd, Gianpiero Bocci, e un consulente tecnico chiamato sempre dalle difese.

Dopodiché, a marzo, inizieranno le discussioni con le richieste della Procura della Repubblica, rappresentata in aula dai pm Mario Formisano e Paolo Abbritti, le parti civili e quindi le arringhe delle difese. Il processo, come noto, ipotizza una sorta di sistema di gestione di nomine e assunzioni nella sanità regionale, con un gruppo di imputati, sugli oltre trenta a processo, a cui viene contestata anche l’ipotesi associativa. Circostanza che i diretti interessati hanno sempre contestato sottolineando anche i rapporti in alcuni casi strettamente formali tra loro, se non di diretta "concorrenza" politica. Una circostanza, secondo le difese, che avrebbe reso improbabile la reciproca collaborazione per aggiustare le assunzioni. Tesi che le difese stesse, presumibilmente, ribadiranno in aula. Intanto gli ultimi testimoni.