“Concorsopoli“ alle battute finali . La Procura di Perugia tira le fila. Barberini verso l’assoluzione

Mentre il lavoro della Procura della Repubblica di Perugia prosegue nel massimo riserbo sul fronte dell’inchiesta sul presunto dossieraggio, partita dalla denuncia del ministro Guido Crosetto, in tribunale si avvia gli atti conclusivi una delle inchieste più rumorose degli ultimi anni, quella sulla cosiddetta “concorsopoli“ nella sanità regionale. Se è atteso presumibilmente per i prossimi giorni l’interrogatorio del sostituto procuratore antimafia e già coordinatore del gruppo Sos, Antonio Laudati, indagato nel fascicolo che coinvolge il tenente della guardia di finanza Pasquale Striano, l’attività investigativa prosegue in virtù degli elementi acquisiti dagli inquirenti.

In aula, al centro congressi Capitini, i pm Paolo Abbritti e Mario Formisano, hanno avviato la discussione che porterà alle richieste nei confronti degli imputati coinvolti nel presunto sistema di gestione delle assunzioni e delle promozioni in ambito sanitario. Il pm Abbritti è partito dalla prova idoneativa che ha interessato le categorie protette, uno dei “concorsi“ finiti nel mirino degli inquirenti, per la quale sono imputati anche l’allora presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, che per il coinvolgimento nell’inchiesta si dimise anticipatamente, l’assessore alla sanità di quella giunta, Luca Barberini, anche lui dimessosi all’epoca, e l’ex sottosegretario all’Interno, Gianpiero Bocci. Il pm, ricostruendo le contestazioni che riguardano i tre imputati "noti", ha anticipato la richiesta di assoluzione per Barberini perché, in sintesi, pur rivelandosi, secondo l’accusa, l’interessamento dell’allora assessore per alcuni candidati, mancherebbero riscontri sull’effettivo adoperarsi di Barberini per le persone che risulterebbero essere state segnalate. Per Bocci e Marini, invece, sempre secondo la ricostruzione dell’accusa, le intercettazioni si “incastrerebbero“ con testimonianze e altri elementi emersi dal dibattimento che renderebbero più concrete le responsabilità, al pari di componenti di commissione e altri soggetti coinvolti a vario titolo, per i quali è stata anticipata la richiesta di condanna. Si riprende martedì 19.