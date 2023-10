Concorso per presidi e quote blu: "Ma questa è una bufala! Assurdo"

"Non ci credo. Questa è una bufala! Impossibile... ". "No professoressa, è tutto vero". Questa la prima reazione della ex dirigente del “Volta“ Rita Coccia (tondo in alto), attuale presidente per l’Umbria dell’ associazione nazionale prèsidi quando le chiediamo un parere sull’istituzione delle “quote blu“previste al prossimo concorso per dirigenti scolastici. L’idea è del Ministero dell’istruzione ed è sancita all’articolo 10 del bando: "considerate le percentuali di rappresentatività di genere in ciascuna regione – recita il passo - viene garantito l’equilibrio di genere applicando nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto, in cui il differenziale tra i generi è superiore al 30 per cento, il titolo di preferenza in favore del genere maschile in quanto meno rappresentato". Coccia ora è convinta sulla veridicità della notizia ma: "Al momento non mi espongo. Devo studiare i vari passaggi", dice.

Prende posizione invece Franco Raimondo Barbabella (tondo in basso), nel Consiglio di garanzia dell’Adi (associazione dirigenti e docenti italiani). "Ero basito dalle quote rosa - ammette - Figuriamoci da quelle blu. Mancano uomini nei serbatoi della scuola? Non è una novità. Ma il punto è che il fenomeno non si risolve con un “correttivo“ burocratico. Tutto questo è anacronistico. Dietro questa tendenza, alle elementari per esempio le donne sono addirittura il 95%, che affonda le radici nel passato, ci sono ragioni profonde, direi di natura socio-antropologica, che non si risolvono con le quote. Facciamola finita con questi giochetti e chiediamoci piuttosto: l’organizzazione e la struttura complessiva della società, contano o non contano?! Meditiamoci su... ".

Silvia Angelici