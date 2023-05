Concorso ’Gasperini’ Gli studenti premiati

CITTA’ DI CASTELLO – Un concorso per giovani studenti che porta il nome di Antonio Gasperini, imprenditore del settore cartotecnico tra i fondatori di questo settore nel territorio. I ragazzi del Polo Tecnico ’Franchetti Salviani’ hanno proposto la realizzazione di prodotti cartotecnici in tre categorie: "Ricorrenze", "Confezioni regalo" ed "Espositori". Vincitrice della categoria "Ricorrenze", con la realizzazione di un calendario dell’avvento, è stata la coppia Angelo Pierini e Antonella Olivieri, per le "Confezioni regalo" vincono Niccolò Burani ed Elisa Antimi, infine, per la categoria "Espositori" primo posto a Matilde Bucci e Sofia Goretti. Ciascuno dei vincitori ha ricevuto un premio di 300 euro nel corso di una cerimonia che si è svolta in Comune con gli imprenditori della sezione "Grafica e Cartotecnica" di Confindustria Umbria e rappresentanti del Comitato provinciale di istruzione grafica di Perugia che hanno lanciato l’iniziativa.

Al concorso hanno partecipato gli studenti del quinto anno dell’indirizzo "Grafica e Comunicazione con curvatura cartotecnica" del Polo tecnico Franchetti-Salviani. La premiazione è stata preceduta da un breve seminario dedicato al tema della formazione nell’ambito cartotecnico cui hanno partecipato anche Valeria Vaccari, dirigente scolastico, l’assessore regionale Michele Fioroni, Marco Spada, di Enip, Giuseppe Cellini e Leonardo Bambini, rispettivamente presidente e vice della sezione "Grafica e Cartotecnica" di Confindustria Umbria. A ricordare le figura umana e professionale di Antonio Gasperini è stata la figlia Alessandra, presidente dello Scatolificio Gasperini: "Un uomo che ha sempre guardato con occhio attento alla formazione delle giovani generazioni".