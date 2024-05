Concorso "Gabriotti". Le scuole premiate

CITTA’ DI CASTELLO - Al concorso in memoria di Venanzio Gabriotti, riservato agli studenti, sono stati dati riconoscimenti alla classe IV AS del Liceo classico Plinio il Giovane, al IIBT Tecnico agrario del "Patrizi-Baldelli-Cavallotti", alla Pluriclasse della Scuola primaria di San Leo e alla V della primaria di Morra e Badia Petroia, appartenenti all’Istituto Comprensivo "Burri". La cerimonia si è svolta venerdì 10 maggio alla Biblioteca Carducci in occasione della premiazione dell’edizione 2024 dell’annuale concorso per allievi delle scuole promosso dall’Istituto di Storia Politica e Sociale "Venanzio Gabriotti". Il tema era incentrato sui prigionieri di guerra, vicenda "che continua ad accompagnare la storia umana, ci interroga anche sui diritti di chi è costretto allo stato di prigionia e alle convenzioni internazionali che dovrebbero tutelarli", ha spiegato Alvaro Tacchini, presidente del Gabriotti.

L’Istituto aveva stanziato complessivamente mille euro per i premi; i partecipanti hanno presentato lavori molto interessanti, dimostrando di aver colto appieno l’opportunità didattica e culturale offerta dal tema. Di ciò va il merito soprattutto agli insegnanti (Silvia Ricciardi, Elisa Ercolani, Maria Pia Lombardi, Maura Cerotti, Arianna Petturiti e Laura Mencarelli), che hanno saputo guidare le classi nel percorso di ricerca. Molto apprezzati i video prodotti, a testimonianza di quanto il linguaggio multimediale sia largamente diffuso e di qualità anche a livello didattico. Con questa iniziativa si chiudono le celebrazioni per l’80ma ricorrenza della fucilazione dell’eroe tifernate mentre prosegue il calendario di eventi in occasione dell’80mo abnniverario della liberazione con un progemma ad hoc messo a punto da Comune eassociazioni.