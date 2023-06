Concessione di impianti sportivi Assolti cinque dipendenti pubblici

PERUGIA – Al centro del contendere c’era la concessione del campo da calcio e di un altro impianto alla società dilettantistica locale. Una concessione che era stata prorogata per ulteriori 25 anni al Comune di Bettona, attraverso una procedura diretta. Nessuna gara pubblica. Un’anomalia, secondo la Procura contabile dell’Umbria, che aveva contestato a cinque dipendenti del Comune, tra dirigente, funzionari e istruttori dell’area tecnica, un danno erariale di circa 200mila euro. Perché, oltre ad assegnare gli impianti, la convenzione prevedeva l’erogazione di un contributo da parte dell’amministrazione comunale a sostegno della società sportiva. La Corte dei conti aveva condannato i cinque dipendenti pubblici, concordando con la tesi della procura contabile, e riconoscendo responsabilità differenti in base ai ruoli ricoperti, individuando nel direttore dell’area Tecnica il presunto promotore della procedura non corretta. In appello, il dirigente, difeso dall’avvocato Giuseppe Caforio, come gli altri imputati, ha ribadito ancora una volta la correttezza dell’operato, alla luce anche del fatto che non ci fossero altre società a cui affidare la gestione dell’impianto. Essendoci una sola squadra "candidabile" per affidare le strutture il dirigente non ha ritenuto necessario indire una gara pubblica. In questo modo la società sportiva ha potuto proseguire nell’attività sportiva con benefici per la collettività. La Corte dei conti, giurisdizione centrale di appello, ha accolto il ricorso degli imputati, ribaltando la sentenza di primo grado e assolvendo i cinque dipendenti.