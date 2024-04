Concerto per la pace con Cristiana Pegoraro e la sua orchestra

Il Narnia Festival Spring lancia un messaggio di fraternità con il grande Concerto per la pace che si terrà sabato alle 21 nella Cattedrale di Amelia: è la nuova sfida di Cristiana Pegoraro (nella foto), direttrice artistica del Festival e pianista di fama ed esperienza internazionale che si esibirà con un’orchestra multiculturale, formata da musicisti di 18 nazionalità diverse. "Non è usuale trovare così tante nazionalità diverse in una sola orchestra, ma è una cosa che ho fortemente voluto, la musica e l’arte non conoscono barriere", dice l’artista. A dirigere l’Orchestra delle Cento Città, di cui fanno parte anche due violiniste, una russa e una ucraina, sarà il maestro e compositore Lorenzo Porzio, direttore musicale del Narnia Festival. In programma “Le Quattro Stagioni“ di Vivaldi, l’Ouverture da Il Barbiere di Siviglia e l’Ouverture da L’Italiana in Algeri di Rossini, nelle inedite trascrizioni per pianoforte e orchestra di Cristiana Pegoraro. A rafforzare il messaggio di questo evento, a ingresso libero, ci sarà l’attore Yuri Napoli che leggerà alcuni testi, riflessioni sulla pace, di papa Francesco.