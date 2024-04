Concerto per la Pace al Teatro Nuovo

SPOLETO Musica per dire “no“ alle guerre. Venerdì al Teatro Nuovo alle 20.30 è in programma il Concerto per la Pace “La Passione secondo Giovanni (Johannes Passion)“ di Johann Sebastian Bach nel 300esimo anno dalla sua prima esecuzione. L’iniziativa è inserita in ‘Accade in primavera a Spoleto’, il programma di eventi (nella foto la presentazione) organizzati dal Comune di Spoleto con le associazioni e gli enti del territorio ed è promossa dalla Associazione Culturale XI Canto in collaborazione con la Fondazione Cucinelli e l’Accademia Hermans. Il concerto, della durata di circa due ore, sarà eseguito Carlo Putelli, tenore ; Sergio Foresti, basso; Lucia Casagrande Raffi, soprano; Lucia Napoli, mezzosoprano; Roberto Manuel Zangari, tenore; Federico Benetti, basso e dal coro da camera Canticum Novum diretto da Fabio Ciofini. L’ingresso è a pagamento e parte del ricavato andrà in beneficenza.