Concerto di stasera

Futurismo e passatismo in musica nel nuovo concerto del Festival delle Nazioni: è “L’Italia tra le due guerre!“, in scena stasera alle 21 nella chiesa di San Domenico di Città di Castello con UmbriaEnsemble: modulandosi in diverse formazioni, proporrà un concerto dedicato al panorama musicale italiano tra le due guerre mondiali, con un repertorio che identifica quel particolare milieu culturale sostanzialmente omogeneo, eppure apparentemente contraddittorio. Con brani di Francesco Balilla Pratella, uno dei padri del futurismo in musica, di Casella, Puccini, Casavola e l’intermezzo di Cavalleria rusticana di Mascagni.