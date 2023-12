Concerto di Natale per sostenere le cure della piccola Flavia

TERNI Un concerto di Natale per sostenere le cure di Flavia, bambina ternana di 12 anni affetta da deficit di Ugdh: si terrà domani, alle 21, nella chiesa di San Francesco. Il ricavato sarà devoluto all’ospedale Bambin Gesù di Roma. Il concerto rientra nelle iniziative promosse dall’associazione Progetto Flavia per l’Ugdh fondata dai genitori della bimba. "I fondi raccolti - spiega il Centro servizi del volontariato - saranno destinati in particolare al programma di cure messo a punto dal dottor Diego Martinelli, dell’unità operativa complessa di malattie metaboliche dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma". Organizzatore e direttore della serata è Marco Venturi. Saranno eseguiti brani natalizi dai cori di San Francesco e Collevalenza con l’orchestra “Young for future“ dalla soprano Lucia Casagrande Raffi con la partecipazione del tenore Gianpaolo Giubilei. È prevista la partecipazione dell’attore ternano Riccardo Leonelli come voce narrante.