Concerto al Pozzo Etrusco Omaggio al Perugino con “Musica Harmonica“

Per la prima volta il Pozzo Etrusco accoglie la musica con l’omaggio al Perugino. Oggi alle 19 la Fondazione Ranieri di Sorbello propone il concerto dell’Ensemble Musica Harmonica, un quintetto di archi e fiati in una rilettura con sonorità contemporanee di partiture rinascimentali e con letture di resoconti di viaggiatori stranieri in Umbria affascinati dalle opere del pittore. Ingresso a 20 euro con visita alla mostra “Raccontare il Perugino”(dalle 18), concerto, visita al Pozzo Etrusco e aperitivo. Prenotazione a 075.5732775 e 339.2222833.