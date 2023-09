Concerti e creatività per il “Deruta Soul Music“: "Così promuoviamo le nostre eccellenze"

Una nuova sfida per Deruta nel segno della creatività. Da giovedì a domenica debutta in città il “Deruta Soul Music“, un nuovissimo festival scandito da concerti, enogastronomia ed eccellenze made in Umbria, sotto la direzione artistica del maestro Maurizio Mastrini, reduce dal successo strepitoso del suo “Green Music“. "Questo evento – ha detto ieri a Palazzo Donini il sindaco Michele Toniaccini – vuole unire le note del soul con l’anima artistica dei nostri artigiani ceramisti. Sono certo che diventerà un punto di riferimento, come promozione integrata del territorio e con momenti dedicati a sport, solidarietà e sociale". Al suo fianco la Presidente della Regione, Donatella Tesei che ha elogiato "il dinamismo di Deruta, l’importanza delle sinergie e degli eventi". Compositore e pianista celebre in tutto il mondo, Mastrini (nella foto con Toniaccini) firma un cartellone che punta dritto sul soul. "Un genere – sottolinea – ancora poco sviluppato in Umbria e tra i più aggreganti a livello emozionale. Noi daremo spazio agli artisti umbri, professionisti e giovani talenti". Come sempre con Mastrini, non mancherà l’originalità: l’inaugurazione, giovedì alle 21, sarà con il “Concerto degli auguri: 100 giorni a Natale o su per giù” con il Trasimeno Gospel Choir e il pubblico invitato a vestirsi in tema natalizio. Venerdì, sempre in piazza Consoli (dove ci saranno stand gastronomici e di prodotti tipici) si terrà alle 20.30 il concerto itinerante della Taka Band e alle 21.45 il concerto a cappella di HM Quartet. Il pomeriggio di sabato sarà dedicato a quattro giovani talenti selezionati da Mastrini e alle 21 ecco le “Golden Lady“ con la più bella disco-music degli anni ’70 e ’80. Finale domenica alle 17 con la marchin band “Anarchia Ritmica“ e alle 21 con il concerto della Trasimeno Big Band diretta da Emanuele Ragni.

Sofia Coletti