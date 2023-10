Con Vinicio Capossela ’Tredici canzoni urgenti’ sul palco del Comunale

Farà tappa anche a Todi, al Teatro Comunale venerdì 3 novembre, il nuovo tour di Vinicio Capossela (nella foto) “Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro“ che debutta questa sera a Ferrara, con il quale il raffinato e istrionico cantautore presenta l’ultimo lavoro discografico “Tredici Canzoni Urgenti“, uscito ad aprile e vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto. Un viaggio in musica nel quale Capossela prenderà per mano il suo pubblico guidandolo tra parole e musica attraverso le tracce del suo ultimo disco che sviscera tematiche sociali e legate all’attualità come forse mai prima nella sua carriera. Oltre alle nuove canzoni, ci sarà anche spazio per alcuni dei più preziosi brani dell’ampio repertorio di Capossela che sul palco sarà accompagnato da Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. Il concerto del 3 novembre a Todi è organizzato da Moon in June, prevendite su TicketOne