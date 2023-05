Con un coltello proibito in tasca Denunciato giovane tifernate

CITTA’ DI CASTELLO – Nei parchi e nel centro storico, in collaborazione con il Nucleo Unità Cinofile di Pesaro, i carabinieri tifernati hanno effettuato nelle ultime notti una serie di servizi di controllo nella movida cittadina. Nel mirino anche locali pubblici, piazze e parchi. L’opera di prevenzione, attuata con pattuglie appiedate, affiancate dalle vetture e dall’impiego di due unità cinofile, è stata positiva in termini di sicurezza, ed era finalizzata al quieto vivere dei residenti e dei numerosi clienti che affollavano le piazze e le vie.

Altre pattuglie hanno contemporaneamente eseguito controlli alla circolazione stradale nelle vie di accesso alla città. Numerosi quindi i mezzi e le persone sottoposte a controllo. Nel merito: alcuni ragazzi che si trovavano raggruppati sia in centro storico che in alcuni parchi cittadini, sono stati sottoposti a perquisizione e, in particolare, un giovane di Città di Castello è stato denunciato poiché teneva in tasca un coltello di genere proibito, subito sequestrato, mentre altri cinque giovani, grazie al fiuto dei cani antidroga, sono stati segnalati alla Prefettura di Perugia come assuntori (trovati in possesso di modiche quantità di hashish).

Anche sul fronte delle infrazioni al codice della strada, le pattuglie hanno rilevato e sanzionato violazioni per l’eccessiva velocità, l’uso di telefoni cellulari durante la guida, mentre un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza avendo il tasso alcolemico di molto superiore al consentito. Per lui è scattato anche il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.