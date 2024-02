Con l’hashish nelle mutande. Denunciato

A San Francesco al Prato con l’hashish nelle mutande. Per questo, un 17enne è stato denunciato dalla polizia locale che lo ha perquisito quando gli operatori si sono resi conto che aveva cercato di nascondere qualcosa nei pantaloni alla loro vista. Il ragazzo è stato individuato nell’ambito di controlli predisposti dalla polizia locale nel centro storico, con particolare riferimento alle zone che presentano, storicamente, maggiori criticità proprio sul fronte dello spaccio di sostanze stupefacenti. Quando lo hanno raggiunto, gli agenti, secondo quanto riferito, hanno chiesto al giovanissimo se avesse effettivamente dello stupefacente ed, eventualmente, di consegnarlo spontaneamente. Il ragazzo, sempre secondo quanto riferito, avrebbe risposto in maniera elusiva, o meglio, non avrebbe convinto gli operatori che, a quel punto, lo hanno accompagnato al comando per sottoporlo a perquisizione. Perquisizione che ha consentito di rinvenire un involucro con dell’hashish, nascosto nelle mutande. Un quantitativo che ha fatto escludere l’uso personale a favore dell’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio. Trovati anche soldi a cui il 17enne non ha saputo dare spiegazioni. Anche a fronte di precedenti per reati contro il patrimonio, il minorenne è stato denunciato e, allo stesso tempo, è stata informata la Procura per i minori.