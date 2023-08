Con l’auto nel fosso Grave anziano alla guida

CASTIGLIONE DEL LAGO – Ancora un incidente stradale lungo le strade del Trasimeno. Ieri è accaduto nella piccola frazione di Gioiella, non lontano da Castiglione del Lago. L’incidente ha visto vittima un anziano rimasto gravemente ferito e adesso affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale di Perugia. Lo schianto è avvenuto nella mattinata di ieri e l’utilitaria su cui viaggiava un uomo del posto di 86 anni si è ribaltata finendo fuori strada.

