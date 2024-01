Con l’auto contro un albero al Bottaccione: grave donna di 74 anni

GUBBIO – Altro incidente stradale nel territorio eugubino, stavolta nella Gola del Bottaccione. Nel primo pomeriggio di ieri, infatti, una donna di 74 anni, nativa della provincia di Potenza e residente nel tifernate, è finita contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo ed essersi ribaltata su un fianco alla guida della sua Hyundai Atos per cause in corso di accertamento. Lo schianto è avvenuto al km 9,5 circa della SR 298, precisamente sulla piazzola che si presenta sulla destra poco dopo il bivio per Sant’Ubaldo in direzione Gubbio. I Vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio sono intervenuti intorno alle 14:30, provvedendo ad estrarre dall’abitacolo la signora perché rimasta incastrata all’interno dell’autovettura; successivamente è stata prontamente presa in cura dai sanitari del 118 accorsi sul posto con ambulanza e automedica. La 74enne, che ha riportato politraumi, è stata trasferita in gravi condizioni presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in codice rosso. Sul posto anche Polizia Municipale e i Carabinieri di Gubbio.