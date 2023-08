Con l’auto ’calpesta’ l’ex compagna Poi fugge davanti alla figlioletta

Incontra l’ex compagno, le affida la figlia, lui sale in macchina e le passa sopra il piede con la ruota senza prestarle soccorso, ma allontanandosi. Un uomo di 48 anni è stato denunciato dalla polizia del commissariato di Città di Castello per "lesioni personali" e "omissione di soccorso". Gli agenti, a seguito del referto emesso dal personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale tifernate dove la donna si è recata per curare i traumi al piede (30 giorni di prognosi), hanno quindi sporto denuncia nei confronti dell’uomo, un cittadino italiano che, dopo aver investito la ex compagna, si era allontanato lasciandola dolorante.

Ai poliziotti la donna ha raccontato che "dalla fine della relazione i rapporti con l’ex compagno si erano incrinati, soprattutto in riferimento alla gestione della figlia in comune". Sempre nel corso della sua deposizione, la donna ha evidenziato che "nell’ultimo incontro dopo averle affidato la figlia (di minore età), l’uomo era ripartito a bordo della sua auto schiacciandole il piede con uno pneumatico e omettendo di fermarsi a prestarle soccorso". La vittima si era poi recata al pronto soccorso dell’ospedale di Città di Castello per le cure del caso: le sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni.

Ricostruita la vicenda nei dettagli, approfondendo con una serie di accertamenti anche la volontarietà o meno del gesto dell’uomo, gli agenti hanno quindi denunciato il 48enne all’autorità giudiziaria. E’ solo uno dei tanti casi che si verificano tra ex coniugi e che spesso finiscono sui tavoli delle forze dell’ordine.

Proprio lunedì la procura di Perugia ha diffuso i dati sulle violenze sulle donne in Umbria, con 487 misure cautelari prese un un anno nei confronti di uomini ritenuti pericolosi. In quest’ottica, la stessa procura aveva sottolineato l’importanza della prevenzione in famiglie potenzialmente a rischio e aveva lanciato l’allarme minorenni: "Nei casi di interventi familiari – ha scritto la procura perugina nella sua relazione – non può non essere verificata la presenza di minori e, anche nel caso di persistente assenza di querela, avvertita nelle forme che si riterranno opportune l’autorità giudiziaria minorile per la loro tutela in sede civile". In questo caso, dunque andrà valutata la situazione nel complesso.